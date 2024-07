“Kontakt” ən son model avtomobil hədiyyə edir: ŞEŞ-QOŞA AT, AVTOMOBİL APAR

Hər kəsi sevindirməyi hədəfləyən “Kontakt” mağazalar şəbəkəsi çoxdan gözlənilən "Şeş-Qoşa" kampaniyası və ən son model avtomobil hədiyyəsi ilə geri döndü.

Belə ki, indi istənilən “Kontakt” mağazasında alış-veriş etməklə "Şeş-Qoşa" stendində zər atmaq şansı qazanırsınız. Bu şans stendində:

Bəli, doğru anladınız! “Şeş-Qoşa” kampaniyasının builki əsas hədiyyəsinə - son model “Toyota Corolla Cross” avtomobilinə sahib olmaq üçün artıq növbə sizindir.

Qeyd edək ki, kampaniya nağd, “6 dəfəyə ödə”, eləcə də hissəli alış şərtlərinə şamil olunur.

Üstəlik, bu kampaniyada hər kəs sevinəcək. Çünki bu dəfə kontakt.az saytından alış edənlərə də kampaniyada iştirak etmək şansı verilib. Bunun üçün məhsulu saytdan sifariş edib, məhsulu təhvil almaq üçün mağazaya yaxınlaşmaq və elə oradaca da “Şeş-Qoşa” stendində zər atmaq lazımdır.

Odur ki, "Kontakt"ın minlərlə sevinən müştərisindən biri olmaq üçün elə indi, sizə yaxın istənilən “Kontakt” mağazasına gedin. Çünki indi avtomobil sahibi olmaq sizə sadəcə iki zər uzaqlığındadır.

Kampaniya haqqında detallı məlumatı buradan əldə etmək mümkündür.

