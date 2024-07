İki bürc yayın ən xoşbəxti ola bilər

Yayın ikinci yarısında 3 bürcün dünyanın ən xoşbəxt insanı olmaq şansı var.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, astroloqlar əmindirlər ki, bu dövr birinci yarıdan daha az çətinləşəcək. Ona görə də imkan daxilində bir az dincəlməli, dost və yaxınlarının əhatəsində vaxt keçirməlidirlər.

Onlar özlərini əla hiss edəcəklər və şans onların arxasınca getməyə hazırdır. Eyni zamanda, bu şanslıların hər biri karyerasında yeni zirvələri fəth etmək şansı qazanacaq, ən əsası isə sağlamlıqları onları bu məsələdə yarıtmaz.

Qoç

Yazın ikinci yarısında bürcün nümayəndələri yenilənmə dövrünü yaşayacaqlar, bunun nəticələri onları aylarla sevindirəcək.

Avqustun sonunda onlar öz istedadlarını nümayiş etdirə və layihələrinin canlılığını hər kəsə göstərə biləcəklər.

Əgər yayın ilk yarısında Qoçlar yeni gəlir mənbəyini necə tapmağı düşünürdülərsə, bu dövrdə onların ancaq xəyal edə bildikləri qazanc əldə etmək şansı olacaq.

Payıza yaxın Qoç yeni biliklər əldə etməyə, özünü inkişaf etdirməyə və öz biznesinə başlamalıdır. Məhz bu sahələrdə şanslı olacaqlar.

Xərçəng

Su nümayəndələri təmas dairələrini genişləndirməli olacaqlar. Onların çıxış yolu olacaq yeni dostlar tapacaqlar.

Yazın ilk yarısında vəziyyətin dəyişməsi istiqamətində yaranan tendensiya yazın sonuna qədər davam edəcək və payıza yaxın yığılan enerji əziz məqsədlərə çatmağa yönəldilə bilər.

Astroloqlar təzə fikirlərdən istifadə etməyi tövsiyə edirlər, çünki adət-ənənələr dövrü keçmişə batmışdır və indi yeni və əvvəllər araşdırılmamış hər şey alqışlanır.

Yazın ikinci yarısı təkcə peşəkar yüksəkliklərə çatmaq üçün deyil, həm də şəxsi həyatınızı yaxşılaşdırmaq üçün münasibdir. Çox güman ki, onların həyatına yeni bir sevgi girəcək.

Oxatan

Yazın ikinci yarısında yanğın nümayəndələri çox maraqlı iş və sağlamlıq gözləyə bilərlər. Hər şey onların istəklərindən asılı olacaq.

Əgər iş yerini dəyişmək və daha çox pul qazanmaq istəyirlərsə, bəxt onların tərəfində olacaq.

Bu müddət ərzində onlar daim maraqlandıqları öz dəyərlərinə dair yeni bir anlayış əldə edəcəklər. Bəzi Oxatanlar peşə sahəsini, tərəfdaşını və ya yaşayış yerini dəyişməyə qərar verəcəklər.

Kainat onlar üçün yeni mülk almaq və ya romantik görüş imkanı hazırlamışdır. Oxatan ailəsi bütün keçmiş əlaqələrini yenidən nəzərdən keçirə biləcəklər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.