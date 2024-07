Vəfat edən jurnalistlə bağlı TƏSİRLİ FAKT

Xəbər verdiyimiz kimi, hərbi jurnalist Ədil Arifoğlu 56 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az musavat.com-a istinadən xəbər verir ki, yayılan məlumata görə, 2 gün əvvəl tanınmış jurnalist çalışdığı redaksiyaya rəhbər təyin olunubmuş.

Qeyd edək ki, Ədil Arifoğlu 1968-ci il İmişli rayonunda doğulub. Tədqiqatçı jurnalist AzTV-nin hərbi vətənpərvərlik redaksiyasının baş rejissoru, hərbi reportyor və Birinci və İkinci Qarabağ Müharibəsinin hərbi jurnalist kimi iştirakçısı olub.

Bu gün vəfat edən hərbi jurnalist sabah İmişli rayonunda dəfn olunacaq.

