Azərbaycanın 18 yaşadək oğlanlardan ibarət basketbol millisi Avropa çempionatının C divizionunun qalibi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, finalda Lüksemburq seçməsi ilə qarşılaşan yığma 77:71 hesabı ilə qalib gələrək C divizionunu çempion kimi başa vurub.

Görüşün ən məhsuldar basketbolçusu millimizin üzvü Murad Babayev (19 xal, 6 ribaund) olub.

Qeyd edək ki, oğlanlardan ibarət U-18 millimiz sonuncu dəfə 2016-cı ildə Avropa çempionatının "C" divizionunun qalibi olmuşdu.

