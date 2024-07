Nizami rayonu, Mehdi Abbasov küçəsi 13 ünvanında aparılacaq təmir-bərpa işləri ilə əlaqədar 29.07.2024-cü il saat 10:00 dan etibarən işlər bitənədək qaz təchizatı dayandırılacaq.

“Azəriqaz”dan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, bu müddətdə rayonun Mehdi Abbasov ,Özbəkistan, Kamil Balakişiyev, Əli Vəliyev və Rizvan Teymurov küçəsinin bir hissəsinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.

