Bu həftə həyatı dəyişəcək üç bürc

Astroloji araşdırmalara görə, bu həftə 3 bürcün həyatında köklü dəyişiklikər baş verəcək.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Qoç bürcləri həftəyə uğurla başlayacaq. Həyatlarında olan çətinliklər arxada qalacaq. Maliyyə gəlirlərinin artması nəticəsində maddi problemlərini həll edəcəklər.

Qızlar da həftənin uğurlu bürclərindəndir. Səbr və iradələri sayəsində bir çox çətinliklərin öhdəsindən gələcəklər. Sevgi münasibətlərində müsbət dəyişikliklər baş verəcək. Yaxın zamanda evlilik təklifi ala bilərlər.

Həftəni uğurlu keçirəcək bürclərdən biri də Şirdir. Onlar ətrafındakı insanlarla yaxşı münasibət quracaqlar. Bu da onlara yeni iş imkanları tapmaqda kömək edəcək. Sevgi münasibətlərində müsbət irəlliləyişlər olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.