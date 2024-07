Qısqanclığı zirvədə yaşayan bürclər - Onlardan qaçın

Astroloqlar düşünür ki, bəzi bürclərin sahib olduğu mənfi xüsusiyyətlə onlara eşq həyatında problem yaradır. Bu xüsusiyyətlərdən biri də qısqanclıqdır.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, həmin bürcləri təqdim edirik:

Buğa - bu bürc altında doğulan insanlar bir çox hallarda eşq həyatında qısqanclıqları səbəbindən problemlərlə üzləşirlər. Nadir hallarda uğurla ünsiyyət qurur və münasibəti davam etdirməkdə çətinlik çəkirlər.

Oxatan - bu bürcün insanları ilə münasibət qurarkən iki dəfə düşünmək lazım gələcək. Onlar o qədər qısqanc olurlar ki, sizi ən yaxın dostlarınızdan da məhrum edə bilərlər. Bu, münasibətinizə zərər yetirə biləcək həddə olur.

Dolça - əsasən bu bürcün qadınları qısqanc olurlar. Əgər sizi qısqansalar, bu hiss zamanla nifrətə və intiqam hissinə də çevrilə bilər. Onlarla yaxşı münasibəti qorulub saxlamaq üçün digər qadınlardan tamamilə uzaq durmaq lazım gələcək.

