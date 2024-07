Naxçıvan Muxtar Respublikasında taksi xidməti ilə məşğul olmuş "Nax Taxi" şirkəti ləğv olunub.

Metbuat.az İqtisadiyyat.az-a istinadən bildirir ki, bu barədə şirkət özü elan edib.

Taksi şirkətinin bağlanmasının səbəbləri açıqlanmayıb.

Xatırladaq ki, "Nax Taxi" ötən ilin fevralın 9-da yaranıb. Amma şirkət cəmi 4 ay sonra fəaliyyətini müvəqqəti olaraq dayandırmağa məcbur olub. Bugünlərdə isə "Nax Taxi" tamamilə bağlandığını elan edib.

