HƏMAS-ın rəhbəri İsmayıl Haniyənin ölümü ilə bağlı bəzi detallar məlum olub.

Metbuat.az bildirir ki, Səudiyyə Ərəbistanının "Al Hadath" telekanalının məlumatına görə, o, birbaşa raket zərbəsi nəticəsində ölüb.

Raket zərbəsi endirilən zaman İsmail Haniyə yataq otağında olub.

Qeyd edək ki, İsmayıl Haniyənin Tehrandakı iqamətgahının vurulması nəticəsində o və bir cangüdəni həyatını itirib.

