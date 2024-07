HƏMAS-ın Siyasi Bürosunun rəhbəri İsmayıl Haniyənin dəfn mərasimi sabah Tehranda keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İranın “Mehr” agentliyi məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, İsmayıl Haniyə Tehrandakı iqamətgahının raketlə vurulması nəticəsində həyatını itirib.



