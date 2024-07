Paris-2024: Azərbaycan cüdoçusu məğlub oldu

Olimpiadaya 1/16 finaldan başlayan cüdoçumuz Elcan Hacıyev 1/8 final oyununa çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 90 kq çəki dərəcəsində çıxış edən idmançımız 1/8 finalda fransalı rəqibi Nqayap Hambu üz-üzə gəlib.

Rəqibinə məğlub olan Hacıyev mübarizəni dayandırıb.

Olimpiadaya 1/16 finaldan başlayan cüdoçumuz Elcan Hacıyev 1/8 finala yüksəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 90 kq çəki dərəcəsində çıxış edən idmançımız Türkiyə təmsilçisi Mixael Zqankla qarşılaşıb.

Rəqibinə qalib gələn Hacıyev 1/8 finala yüksəlib.

Qeyd edək ki, Azərbaycan cüdoçularından Hidayət Heydərov (73 kq) qızıl medal əldə edib.

