Arda barədə yekun qərar - "Real"ın heyəti açıqlandı

"Real Madrid" mövsümöncəsi hazırlıqlarını davam etdirmək üçün ABŞ-a səfər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Real Madrid”in ABŞ-a apardığı heyət açıqlanıb. Məlumata görə, heyətdə Arda Güler də yer alıb:

Qapıçı: Kurtua, Lunin, Fran Qonzales

Müdafiə: Militao, Lukas Vaskes, Valyexo, Fran Qarsiya, Rüdiger, Ramon, Lorenzo, Obrador, Asensio, Martinez

Yarımmüdafiəçi: Modriç, Arda Güler, Ceballos, Niko Paz, Mario Martin, Jeremy de Leon, Palacios

Hücum: Vinicius Jr, Rodrigo, Endrik, Brahim, Latasa, Alvaro Rodriguez

Qeyd edək ki, "Real Madrid" tur çərçivəsində "Milan", "Barselona" və "Çelsi" ilə qarşılaşacaq. Arda Gülerin "Milan"a qarşı oynayacağı deyilir.

