Xalq artisti Ağadadaş Ağayevin balta ilə hücum etdiyi xəstəxana mühafizəçisi canlı yayıma çıxıb.

Metbuat.az bildirir ki, o, "TV Musavat"ın qonağı olub.

Həmin görüntüləri təqdirik:

