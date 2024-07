Marketlərdəki bu qidadan uzaq durun - Ölümcüldür

Araşdırmalara görə, marketlərdə satılan hazır yeməklər və dondurulmuş qidalar bir çox xəstəliklərə səbəb olur.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, süni dadlandırıcılar və konservantlarla dolu olan bu qidalardan çox istifadə oynaq ağrısı, dəri xəstəliyi kimi problemlər yaradır.

Mütəxəssislər hesab edir ki, hazır yeməklərdən və dondurulmuş qidalar istifadə edən insanlarda xərçəng, Alzheimer və ürək xəstəliklərinə yoluxma riski daha yüksəkdir. Bu kimi qidalara hazır şorbalar, souslar, dondurulmuş pizzalar daxildir.

