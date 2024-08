İranın Ali Rəhbəri Əli Xamenei Fələstinin HƏMAS hərəkatının Siyasi Bürosunun rəisi İsmayıl Haniyənin Tehranda öldürülməsinə cavab olaraq İsrailə birbaşa zərbələr endirmək əmri verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ mediası üç İran rəsmisinə istinadən bildirib. Məlumata görə, dini lider əmri İran Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının fövqəladə iclasında verib

