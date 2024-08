Bundan əvvəl Türkiyədə “Qalatasaray”dan başqa klubda işləmək istəməyən Fatih Terim fikrini dəyişib.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, Terim yaxınlarına Türkiyədə yenidən çempion olmaq istədiyini ifadə edib. “Qalatasaray”da işlər uğurlu davam etdiyinə görə Terimin kluba qayıdacağı hələlik real deyil. Fatih Terimin Superliqa təmsilçisi “Başakşehir”də işləyə biləcəyi irəli sürülür.

Yerli media tərəflərin razılaşmaq üzrə olduğunu yazıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.