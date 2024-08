"Türkiyə regionumuzda sülhün təminatçısıdır".

Metbuat.az bildirir ki, bunu Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan "Anıt Qəbir" məqbərəsini ziyarətində deyib.

O bildirib ki, regionu "qan gölü"nə çevirmək istəyənlər var və Türkiyə buna imkan verməyəcək.

