Azərbaycan milli komandasının üzvü Mahir Emreli Xorvatiyanın "Dinamo" (Zaqreb) klubundan ayrılıb.

Metbuat.az zaqreblilərin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, 27 yaşlı hücumçu artıq azad agent statusu daşıyır.

Qeyd edək ki, M.Emrelinin xidmətində Almaniyanın "Nürnberq" klubu maraqlıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.