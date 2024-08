Türkiyədə “Instagram”a giriş bağlanıb.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Türkiyənin İnformasiya Texnologiyaları və Rabitə İdarəsi qərar verib.

Qadağanın nə vaxta qədər davam edəcəyi və nə ilə bağlı olması haqqında isə hər hansı bir məlumat verilmir.

