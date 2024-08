"Real Madrid"in türk ulduzu Arda Gülər son məşqində çətin anlar yaşayıb.



Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Antonio Rudigerin müdaxiləsindən sonra ağrılar içində yerdə qalıb və bir müddət ayağa qalxa bilməyib.

Arda Gülər həkimlərin müayinəsindən sonra məşqlərə davam edib.

Türkiyəli futbolçunun axsayaraq yeridiyini görən Rudiger komanda yoldaşından üzr istəyib.

