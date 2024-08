Riki Martin Bakıdakı konsertində ana dilimizdə danışdı

Latın Amerikası musiqisinin dünyaca tanınmış ulduzlarından olan Riki Martin Bakıda ilk dəfə konsert proqramı ilə çıxış edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ulduz "Sea Breeze"də reallaşan gecədə azərbaycanca danışaraq dinləyiciləri salamlayıb.Riki "Salam, necəsiniz?" dedikdən sonra ingilis dilində çıxışına davam edib:

"Çox sağ olun. Burada olmaqdan çox məmnunam. Düşünürəm ki, sizin enerjiniz sayəsində gözəl bir axşam olacaq. Bu gecə mənim hekayəmdir. Musiqi vasitəsilə mənim hekayəm yazılacaq. Mən yaxşı vaxt keçirmək üçün buradayam".

Sonda isə dünya ulduzu ana dilimizdə "Çox sağ olun" deyib.

