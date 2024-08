Akademik avarçəkmə üzrə Azərbaycan millisinin üzvü Diana Dımçenko Paris-2024 Yay Olimpiya Oyunlarında çıxışını başa vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, C finalında mübarizə aparan idmançı fərdi yarışda qüvvəsini sınayıb.

O, bu gün 2000 məsafəni 7 dəqiqə 35,19 saniyəyə qət edərək ümumi sıralamanı 17-ci yerdə bitirib.

Qeyd edək ki, Paris-2024 avqustun 11-də başa çatacaq.

