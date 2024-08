Turşəng bu xəstəliklərə çarə imiş

El arasında quzuqulağı kimi də tanınan turşəngin insan orqanizminə saysız faydaları mövcuddur.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən turşəngin faydalarını təqdim edir:

- C vitamini ilə zəngindir. Ağızda və diş ətində meydana gələn yaralara müsbət təsir edir



- Bu bitkinin yarpaqları qaraciyərdə öd əmələgəlməni stimulyasiya edir, ödü durulaşdırır və xaric olmasını asanlaşdırır

- Həmçinin ağrıkəsici, yarasağaldıcı, antitoksik, allergik, iltihabəleyhinə təsir göstərir, dəridə olan qaşınma və səpgiləri aradan qaldırır

- Tərkibində K vitamini olduğuna görə qanaxmaya meyillik olan bəzi xəstəliklərdə, klimakterik, düz bağırsaq və ağciyər qanaxmalarında faydalıdır



- Kalorisi az olduğu üçün pəhriz menyularında istifadə edilə bilər

- Qəbzlik zamanı faydalıdır.



