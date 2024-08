"iPhone" istifadəçiləri üçün "WhatsApp"ın beta versiyasında "Meta AI" süni intellekti ilə ayrıca söhbət etmək imkanı yaranıb.

Metbuat,az xəbər verir ki, bu barədə "WABetaInfo" portalı məlumat yayıb.

İstifadəçilər səsli və ya mətn mesajlarından istifadə edərək neyron şəbəkəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər.

Gələcəkdə "Meta AI" səslə cavab verə biləcək, istifadəçilər isə təklif olunan bir neçə variant arasından süni intellekt üçün səsi seçə biləcəklər.

