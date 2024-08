Güləşçimiz yarımfinala vəsiqə qazandı

Azərbaycanın yunan-Roma güləşçisi Sabah Şəriəti "Paris-2024" Yay Olimpiya Oyunlarında ikinci görüşünü keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 130 kiloqram çəki dərəcəsində çıxış edən idmançı 1/4 finalda qazaxıstanlı Alimxan Sızdikov ilə üz-üzə gəlib.

Rəqibini 4:0 hesabı ilə məğlub edən güləşçimiz adını yarımfinala yazdırıb.

Təmsilçimiz finala gedən yolda kubalı Mixain Lopes Nunyeslə üz-üzə gələcək. Görüş bu gün, saat 23:00-da başlayacaq.

Digər yunan-Roma güləşçimiz Murad Məmmədov (60 kiloqram) isə 1/8 finalda ekvadorlu Rayber Joze Rodriges Oroskoya uduzub.

Qeyd edək ki, hazırda Azərbaycanın aktivində üç medal var. Cüdoçular Hidayət Heydərov (73 kiloqram) və Zelim Kotsoyev (100 kiloqram) Olimpiya çempionu olublar, boksçu Alfonso Dominqes (92 kiloqram) isə finala vəsiqə qazanmaqla ən azı gümüş mükafatı təmin edib.

