Laçında “İstisu”yun üzərinə dəmir tor çəkilib.

Metbuat.az Unikal.az-a istinadən bildirir ki, bir neçə gün əvvəl Azərbaycan Ordusunun hərbi qulluqçuları kapitan Emnalıyev Asif Qəhrəman oğlu, gizir Cəbrayılov Fərid Famil oğlu, müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları çavuş Səmədov Tural Maşallah oğlu və çavuş Şahmarlı Emin Oqtay oğlu həmin yerdə kükürd qazlı termal sularda çimərkən, ilkin ehtimala görə, zəhərlənərək həlak olublar.

Həmin yerdən görüntüləri təqdim edirik:

