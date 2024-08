Gürcüstanın keçmiş prezidenti Mixail Saakaşvili əfv oluna bilər.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan Parlamentinin spikeri Şalva Papuaşvili danışıb. O bildirib ki, Salome Zurabişvili hazırda məhz Mixail Saakaşviliyə görə öz vəzifəsini qoruyub saxlayır:

“Təbii ki, kimisə əfv etmək prezidentin səlahiyyətindədir, lakin mən əminəm ki, dövlət başçısı öz səlahiyyətindən istifadə edib M. Saakaşvilini əfv edəcək”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.