Almaniyada Bundesliqa 2-də çıxış edən "Nürnberq" klubu Mahir Emrelinin transferini rəsmən açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı klubdan məlumat verilib. Klub Azərbaycan millisinin 27 yaşlı üzvü ilə 1 illik sözləşmə imzalayıb.

Müqavilənin müddəti mövsümün sonunda artırıla bilər.

Qeyd edək ki, Emrelinin son klubu Xorvatiya "Dinamo"su olub.

