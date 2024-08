Xalq artisti Alim Qasımovun nəvəsi Fatimənin sosial media hesabındakı paylaşımı maraq oyadıb.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, o, ailəsi ilə fotosunu izləyiciləri ilə bölüşüb. Şəkildə Alim Qasımov, onun həyat yoldaşı Tamilla, qızı, Əməkdar artist Fərqanə Qasımova, Fatimənin həyat yoldaşı Ümid və nəvələri yer alıb.

Onlar F.Qasımovanın ad gününü qeyd etmək üçün Qəbələdə bir araya gəliblər.

Qeyd edək ki, Ümid Xalq artisti Natiq Şirinovun oğludur.

