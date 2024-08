Portuqaliyanın "Benfika" klubu argentinalı ulduz Anxel Di Mariya ilə müqavilənin müddətini uzadıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu mövsüm müqaviləsi sona çatan futbolçu ilə 1 illik yeni müqavilə imzalanıb.

Qeyd edək ki, ötən mövsüm 48 matça çıxan Di Mariya 17 qol vurub, 15 asisst edib. Onun adı İstanbulun "Beşiktaş" klubu ilə hallanırdı.

