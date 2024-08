Tanınmış həkim-rentgenoloq Qulam İbrahimov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, 71 yaşında xəstəlik səbəbindən dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Qulam İbrahimov Ordubad rayonunda anadan olub. O, 1971-1978-ci illərdə Azərbaycan Tibb Universitetinin Tibbi-profilaktika fakültəsində təhsil alıb. 1990-cı ildən tibb elmləri namizədidir.

O, Mərkəzi Klinikada həkim-rentgenoloq vəzifəsində çalışırdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.