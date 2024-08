Azərbaycan güləşçisi Sənan Süleymanovun Paris-2024 Olimpiya Oyunlarındakı rəqibi bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, idmançımız 77 kq çəki dərəcəsində bürünc medal uğrunda qırğızıstanlı Akjol Mahmudovla qarşılaşacaq.

Bu görüş B xalçasında keçiriləcək və Bakı vaxtı ilə saat 20:15-də başlayacaq.

