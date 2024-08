İran ordusu genişmiqyaslı hərbi təlimlərə başlayıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, qərarın verilməsində məqsəd HƏMAS lideri İsmail Haniyə və “Hizbullah”ın yüksək rütbəli rəsmisi Fuad Şükrün öldürülməsinə görə qisas almaqdır.

Məlumata görə, ABŞ Administrasiyası da mümkün hücuma qarşı cavab tədbirlərinə hazırlaşır.

