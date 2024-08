Parlamentə seçkilərlə əlaqədar Mətbuat Şurasında “Qaynar xətt” yaradılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Mətbuat Şurasının sədri Rəşad Məcid media subyektlərinin nümayəndələri üçün keçirilən müşavirədə söyləyib.

O, seçkilərdə iştirak edən namizədləri ödənişli təbliğat vasitələrindən istifadə etməyə, media subyektləri ilə əməkdaşlığa çağırıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.