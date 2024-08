Azərbaycan güləşçisi Həsrət Cəfərovun Paris Yay Olimpiya Oyunlarındakı rəqibi bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, gənc idmançımız bürünc medal uğrunda qırğızıstanlı Amantur İsmayılovla üz-üzə gələcək.

Qeyd edək ki, Həsrət Cəfərov yarımfinalda Ukraynanı təmsil edən həmyerlimiz Pərviz Nəsibova məğlub olub.

