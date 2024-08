İmişli Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının direktoru Azər Kazımov bu gün uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə TƏBİB məlumat yayıb.

Onun 2022-ci ilin sonlarından tibb müəssisənin direktoru vəzifəsində çalışdığı bildirilir.

