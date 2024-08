Heç vaxt kökəlməyənlərin əməl etdiyi üç qayda

Bəzi insanların heç vaxt kökəlməməsi onların genetikası ilə yanaşı digər amillərlə də bağlı olur.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ mütəxəssisi Maria Caucel danışıb. Onun sözlərinə görə, bu mövzuda insanların yol verdiyi ən böyük yalnış dəb pəhrizləridir:

"Qısa müddətdə arıqlamağınıza səbəb olan heç bir şey uzunmüddətli nəticələr verməyəcək. Uğurlu arıqlamaq ardıcıllıqdan və həyat tərzinizdəki vərdişləri dəyişməkdən asılıdır, nəinki qısamüddətli pəhriz məhdudiyyətlərindən".

Mütəxəssis heç vaxt kökəlməyən insanların 3 qaydaya əməl etdiyini deyir:

Sağlam pəhrizə riayət edin



Çox güman ki, çəkisini saxlayan insanlar sağlam qidalanma seçimləri edir, tərkibində çoxlu şəkər və yağ olmayan qidaları seçirlər. Sağlam qidalanma şəkərli diabet, insult, ürək xəstəlikləri və həyatınızı qısaldan digər xəstəliklərin qarşısını ala bilər. Bu, dondurma və ya digər yeməklərdən imtina etməli olduğunuz anlamına gəlmir, ancaq orqanizminizə faydalı qidalar yediyinizə əmin olmalısınız.

Doyuncaya qədər yemirlər

Beynin doyduğunuzu tanıması təxminən 20 dəqiqə çəkir. Hər şey necə yediyimiz, nə qədər sürətli yediyimiz, yemək zamanı hiss etdiyimiz və nə qədər gec yediyimizlə bağlıdır. Həzm ağızda başlayır. Yeməyimizi yaxşıca çeynəməliyik və bu, adekvat həzmi təmin edəcək.

Fiziki aktivlik

Sağlam çəki saxlaya bilən insanların əksəriyyəti fiziki cəhətdən aktivdir. Araşdırmalar göstərir ki, oturaq həyat tərzi keçirsəniz, kökəlmə ehtimalınız daha yüksəkdir. Mütəxəssislər ümumiyyətlə həftədə ən azı 150 dəqiqə orta intensiv fiziki fəaliyyətlə məşğul olmağı məsləhət görürlər.

