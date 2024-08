Türkiyədəağır avtobus qəzası baş verib.

Metbuat.az NTV Haber-ə istinadən xəbər verir ki, İzmirdən Ağrıya gedən sərnişin avtobusu körpü dirəyinə çırpılıb. Qəza 11 nəfərin ölümünə, 26 nəfərin isə yaralanmasına səbəb olub.

Qəzaya səbəb kimi sürücünün sükan arxasında yatması göstərilir.

