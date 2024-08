Sosial media nəhəngi "Instagram" yeni funksiyasını təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni özəllik sayəsində "karusel" adlandırılan sürüşdürmə postlarında artıq 20 şəkil paylaşmaq mümkün olacaq. 2017-ci ildən aktiv olan bu cür postlarda buna qədər maksimum 10 şəkil paylaşmaq olurdu.

"Instagram" yeni özəlliklə "TikTok"la raqəbətdə aradakı boşluğu doldurmuş oldu. Belə ki, "TikTok"da sürüşdürmə postlarında 35-ə qədər paylaşıma icazə verilir.

