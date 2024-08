Azərbaycanın “Paris-2024” Yay Olimpiya Oyunlarının bağlanış mərasimindəki bayraqdarları bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, tədbirdə bayrağımızı taekvondoçu Qaşım Maqomedov və bədii gimnast Zeynəb Hümbətova dalğalandıracaqlar.

Bağlanış mərasimi avqustun 11-də keçiriləcək.

Qeyd edək ki, Qaşım Maqomedov Paris Olimpiadasında gümüş medal qazanıb, Zeynəb Hümbətova isə qrup hərəkətləri komandasının heyətində beşinci yeri tutub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.