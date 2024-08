Çin yük daşıyan dronunu sınaqdan keçirib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, iki mühərrikli dronun yük götürmə qabiliyyəti 2 ton, qanadları 16,1 metr, hündürlüyü isə 4,6 metrdir.

Bildirilib ki, dron dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən "Sichuan Tengden Sci-tech Innovation Co" şirkəti tərəfindən hazırlanıb.



Pilotsuz dronun ilk sınaq uçuşu təxminən 20 dəqiqə davam edib.

