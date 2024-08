Rusiya prezidenti Vladimir Putin Rusiyanın Ukrayna ilə həmsərhəd bölgələrindəki vəziyyətlə bağlı müşavirə keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə TASS məlumat yayıb.

Bildirilib ki, görüşdə Kursk vilayətindəki vəziyyət müzakirə edilib.

Daha sonra təhlükəsizlik qüvvələri ilə də ayrıca görüş baş tutub. Toplantıda terrorçuluqla mübarizə məsələləri diqqət mərkəzində olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.