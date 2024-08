"Beşiktaş" Fransisko Montero ilə müqaviləni qarşılıqlı razılaşma əsasında ləğv etdiyini açıqlayıb.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, artıq müdafiəçinin yeni komandası da məlum olub. İspaniyanın 2-ci liqasında çıxış edən "Rasinq Santander" həm “Beşiktaş”, həm də futbolçunun özü ilə anlaşıb.

Qeyd edək ki, 25 yaşlı müdafiəçi “Beşiktaş”ın heyətində 26 matçda çıxış edib, 2 qol vurub və 2 məhsuldar ötürmə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.