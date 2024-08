Üç uşaq anası olan sevgilisini evində döydü - TƏFƏRRÜAT

Abşeron Rayon Məhkəməsində qəsdən sağlamlığa az ağır zərər vurmaqda təqsirləndirilən Zaman Cəfərovun (şərti) cinayət işi üzrə məhkəmə istintaqı yekunlaşıb.

Metbuat.az Pravda.az-a istinadən bildirir ki, hakim Abusət Qasımovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə hökm oxunub.

Məhkəmənin hökmü ilə Zaman Cəfərovun barəsindəki cinayət təqibinə xitam verilib. Təqsirləndirilən şəxs barəsində qətimkan tədbiri seçilməməsi qərara alınıb.

İttihama görə, hadisə 2024-cü il aprelin 5-də gecə saat 23 radələrində Abşeron rayonunda qeydə alınıb.

Belə ki, 1992-ci il təvəllüdlü Zaman Cəfərov qeyri-rəsmi ər-arvad münasibətində olduğu sevgilisi, özündən yaşca böyük olan 3 uşaq anası Nərmin Səfərovanı (şərti) qadının yaşadığı evdə döyüb. Buna səbəb zərərçəkmişin ondan ayrıldığını, münasibətlərinin pozulduğunu deməsi olub. Nəticədə Zaman Nərminə hücum edərək qəsdən onun hər iki əl, qol nahiyələrindən tutub sıxıb, ardınca əl, yumruq zərbələri ilə sifət, baş və bədəninin müxtəlif nahiyələrinə ardıcıl zərbələr vurub.

Hadisədən sonra qadının şikayəti ilə Zaman Cəfərov saxlanılaraq cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib.

