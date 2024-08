"35 ildir ki, səhnədəyəm, aktrisayam. Bu müddətdə ömrümdə bircə şey olmadı - o da qadınlıq".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Xalq artisti Məleykə Əsədova bildirib. Aktrisa bütün ömrünü səhnəyə qurban verdiyini deyib:

"Gözəl anayam, övladım dünyaya gələndən həyatımı, çox şeylərimi ona qurban verirəm. Mən özüm də gözəl övlad olmuşam. 57 illik həyatımda mən qadınlığımı unutmuşam. Qadınlığımı səhnəyə qurban verdim".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.