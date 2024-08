2024-cü ilin yanvar-iyul aylarında 22 300-dən çox şəxsə proaktiv qaydada yaşa görə əmək pensiyası təyin edilib.

Bu barədə Metbuat.az-a Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan məlumat verilib.

Qeyd edilib ki, həmin şəxslərin 62,4%-ni kişilər, 37,6%-ni isə qadınlar təşkil edib.

