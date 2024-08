Belə davam edə bilməz - Peres Arda barədə qərarını verdi

Arda Gülerin “Real Madrid”dəki performansı prezident Florentino Perezi heyran edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Real Madrid”in baş məşqçisi Karlo Ançelottinin etimadını qazanan Arda AVRO-2024-də uğurlu çıxış edib. “Real”ın ABŞ turundakı təlim düşərgəsində də Arda uğurlu oyunu ilə diqqət çəkib. “Defensa Central”da yer alan xəbərə görə, Florentino Perez Arda Gülerə yeni müqavilə təklifi edəcək. O, futbolçunun indikindən daha yaxşı müqaviləyə layiq olduğunu hesab edir. Peres hazırki müqavilədəki Ardanin məvacibin az olduğunu irəli sürüb və yeni müqavilədə futbolçunun məvacibinin artacağı deyilir.

Qeyd edək ki, Arda Güler AVRO-2024 turnirindən sonra transfer dəyərini 30 milyon avrodan 45 milyon avroya yüksəltməyi bacarıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.