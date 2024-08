Azərbaycan Xarici işlər Nazirliyi Pakistanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" hesabında paylaşım edilib.

"Qardaş Pakistan İslam Respublikasına və Pakistan xalqına Müstəqillik Günü münasibətilə səmimi və ürəkdən təbriklər! Müstəqillik gününüz mübarək, Pakistan!", - deyə paylaşımda qeyd edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.