Sağlamlıq üçün ən faydalı 5 meyvə

İmmuniteti gücləndirmək və orqanizmin zülal, karbohidrat, kalsium, dəmir, fosfor, kalium, natrium tələbatını ödəmək üçün bol meyvə yemək əsas şərtdir.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən sağlamlıq üçün ən çox faydalı olan beş meyvəni təqdim edir:

Gavalı - tərkibindəki müxtəlif qidalar və bioaktiv birləşmələr sayəsində sağlamlıq üçün çox faydalıdır. Hidroksisinnamik turşu gavalıda olan fenolik birləşmələr qrupudur və antioksidant xüsusiyyətlərə malikdir. Bu komponent sayəsində xolesterin salıcı, iltihab əleyhinə, xərçəng əleyhinə və təzyiqi aşağı salan təsirlərə malikdir.

Çiyələk - c vitamini, folat, quercetin və antosiyanin kimi güclü antioksidanları ehtiva edir. Çiyələkdə qan təzyiqini tənzimləyə bilən kalium var.

Üzüm - tərkibində resveratrol adlı bir antioksidan var. Antioksidantlar bədəndəki sərbəst radikallarla mübarizə apararaq hüceyrə zərərini azalda və yaşlanma prosesini yavaşlata bilər. Resveratrol ürək-damar sağlamlığını yaxşılaşdırır.

Alma - tərkibindəki antioksidantlar ürək sağlamlığını dəstəkləyir. Almanın tərkibindəki lif qan şəkərini balanslaşdırmağa kömək edir. Bundan əlavə, antioksidanlar və digər maddələr tip 2 diabet riskini azaldır.

Avokado - yağlar, liflər və vitaminlərlə zəngin bir meyvədir. Tərkibindəki oleik turşusu ürək sağlamlığına yaxşı təsir göstərir.

