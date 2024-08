"Fələstin dövlətinin başçısı Mahmud Abbas bu gün Türkiyəyə gələcək".

Metbuat.az bildirir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib.

Ərdoğan qeyd edib ki, M. Abbas sabah Türkiyə Böyük Millət Məclisində çıxış edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.